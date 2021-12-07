«Мне ходить по улице страшно». Названный СМИ стрелком в МФЦ мужчина напишет заявление в полицию

Ложно обвиненный СМИ в стрельбе в МФЦ Сергей Глазов намерен написать заявление в полициюпосле произошедшего. В разговоре с «360» мужчина признался, что ему страшно выходить на улицу.

Глазов допустил, что после публикации его фото в средствах массово информации, кто-нибудь додумается напасть на него.

«Жалобу буду подавать в любом случае. Мне ходить по улице страшно, если честно. Какой-нибудь неадекватный человек может запросто причинить мне вред», — сказал мужчина.

Он добавил, что и ему, и его жене поступали угрозы. Супруга Глазова сейчас находится в больнице. Все свои аккаунты в социальных сетях мужчина закрыл.

«Мне надо зайти покушать купить, я не знаю, как зайти [в магазин]. Меня многие знают в лицо, и я боюсь. Боюсь приехать в квартиру, где я ночую, и зайти в подъезд», — заключил названный стрелком Глазов.

Мужчина случайно узнал, что якобы причастен к стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы. Ему стали звонить сослуживцы и знакомые. Сам Глазов находится в данный момент в Подмосковье.

Нападение на столичный МФЦ произошло во второй половине дня 7 декабря. Мужчина открыл огонь из травматического оружия, переделанного в боевое. Два человека погибли на месте, еще четверо пострадали. Получивших ранения, в том числе 10-летнюю девочку, госпитализировали. Состояние у людей тяжелое.

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев задержал стрелка, не имея при себе оружия. Правоохранителя представили к награде. Подозреваемого допросят в ближайшее время, чтобы выяснить его мотивы.