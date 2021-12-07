Полицейский рассказал, как задержал стрелка в московском МФЦ

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал журналистам о задержании мужчины, который открыл стрельбу в помещении МФЦ на юго-востоке Москвы. По словам правоохранителя, в момент происшествия он находился на рабочем месте и услышал звуки пожарной сигнализации, а после увидел преступника, выбегающего из здания с оружием.

«Я был на рабочем месте, услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода из МФЦ. Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним. При задержании данный гражданин оказал сопротивление. Я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. При задержании я не дал данному гражданину попытки воспользоваться оружием, обезвредил его и дождался прибытия помощи», — сообщил он.

О происшествии в МФЦ «Рязанский» стало известно во вторник, 7 декабря. Там 45-летний мужчина открыл огонь по сотрудникам и посетителям центра. В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили ранения. В отношении убийцы столичные следователи возбудили уголовное дело по двум статьям.

Глава МВД Владимир Колокольцев представил старшего лейтенанта Домолаева к государственной награде. Обращение уже направлено президенту РФ Владимиру Путину.