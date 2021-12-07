Полиция оцепила подъезд дома, где мог жить подозреваемый в стрельбе в МФЦ Москвы

Бойцы ОМОН и полиция оцепили территорию около подъезда жилого дома, где живет подозреваемый в стрельбе в МФЦ на Рязанском проспекте Москвы. «360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что бойцы ОМОН заходят в помещение с оружием. Дверь в подъезд закрыл сотрудник полиции. Внутрь никого не пускают.

Как сообщил корреспондент «360», жильцы дома не смогли опознать подозреваемого в стрельбе по представленным фотографиям. Также они отметили, что никогда не видели в районе велосипеда с мотором, на котором вооруженный мужчина приехал в многофункциональный центр.

Сотрудники спецназа провели внутри подъезда около пяти минут и уже покинули его. Но внутрь людей пока не пускают. В квартире остались саперы, которые находятся там уже продолжительное время.

Также на место приехали сотрудники СК для проведения обыска по месту жительства подозреваемого в стрельбе.

Подозреваемым в стрельбе на территории многофункционального центра на Рязанском проспекте стал 45-летний житель Москвы. По данным СМИ, это бывший военный и офицер внешней разведки.

В МФЦ он пришел с пистолетом марки Glock. Согласно записи с камер видеонаблюдения внутри помещения, он дошел до кабинета и открыл стрельбу по находящимся внутри людям. После этого он переключился на разбегающихся от него посетителей.

От полученных ран на месте скончались охранник и администратор центра. Ранения получили две женщины, мужчина и 10-летняя девочка. Пострадавших срочно доставили в больницу, где врачи оценили их состояние как тяжелое. Всем раненым провели операции.

Задержал и обезоружил стрелка сотрудник подразделения по вопросам миграции. Он удерживал его до прибытия полицейских. Московские следователи завели уголовное дело по двум статьям: «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

В ближайшее время следователи намерены допросить подозреваемого в стрельбе, чтобы выяснить его мотивы.