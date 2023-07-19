Общество 19 июля 2023, 08:47 Межрегиональные автобусы с «Тавриды» перенаправили Минтранс Крыма: автобусы с «Тавриды» перенаправили на трассу Белогорск — Феодосия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Крыма перенаправили все межрегиональные автобусы с перекрытого участка трассы «Таврида» на трассу Белогорск — Феодосия. Об этом в Telegram-канале сообщил глава министерства транспорта полуострова Николай Лукашенко.

«На автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия временно переориентировали движение автобусов по межрегиональным маршрутам», — написал он.

Реклама

В ночь на 19 июля на военном полигоне в Кировском районе Крыма произошел пожар. Власти полуострова в связи с ЧП перекрыли участок с 118-го по 130-й километры по трассе «Таврида».

Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщал, что жителей четырех населенных пунктов рядом с местом пожара временно эвакуируют. Всего речь идет о порядка двух тысячах человек. Он отметил, что в связи с ЧП развернули оперативный штаб, который возглавил лично Аксенов.

Ранее видео пожара на полигоне появилось в социальных сетях.