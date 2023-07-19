Происшествия 19 июля 2023, 08:31 Пожар на полигоне в Крыму показали на видео Появилось видео пожара на полигоне в Крыму

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В ночь на среду на полигоне в Кировском районе Крыма произошел пожар. Пользователи социальных сетей поделились видеороликом с места событий.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о планах эвакуировать порядка двух тысяч жителей четырех населенных пунктов рядом с горящим объектом.

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Власти полуострова ограничили движение по участку трассы «Таврида» со 118-го по 130-й километр. Легковые автомобили перенаправляют через населенные пункты Первомайское и Старый Крым.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко отмечал, что ЧП не повлияло на работу железнодорожного транспорта в регионе. Также в обычном режиме действуют пункты пропуска «Перекоп», «Джанкой» и «Армянск». По Крымскому мосту движение открыли в реверсивном режиме.

В Крыму также открыли оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС, его возглавил глава полуострова Сергей Аксенов.