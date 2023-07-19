Транспорт 19 июля 2023, 07:12 Трассу «Таврида» в Крыму временно перекрыли из-за пожара Движение по трассе «Таврида» со 118-го по 130-й км перекрыли из-за пожара на полигоне РИА «Новости»

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В Крыму временно перекрыли участок трассы «Таврида» из-за пожара в Кировском районе. Автомобилистам посоветовали ехать по альтернативному маршруту. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

«В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса „Таврида“», — объявил он.

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Проезд перекрыли на участке с 118-го по 130-й километр. Пути объезда предложил советник главы Крыма Олег Крючков. Он посоветовал автомобилистам сворачивать у Старого Крыма и Первомайского на прежнюю керченскую дорогу и возвращаться на «Тавриду» за Феодосией. По его словам, это хорошая дорога, и проезд по ней не вызовет проблем.

После теракта на Крымском мосту туристам посоветовали ехать на полуостров по сухопутной дороге через новые регионы России. Минтранс перечислил автозаправочные станции на пути через Мариуполь и Мелитополь.