Важное 19 июля 2023, 08:01 Жителей сел рядом с горящим полигоном в Крыму отселят — Аксенов Жителей четырех сел в Крыму отселят от места рядом с пожаром на полигоне РИА «Новости»

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Жителей четырех сел рядом с местом пожара на полигоне в Крыму отселят, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. По его словам, речь идет о перемещении более двух тысяч человек.

На месте развернули оперативный штаб, к работе подключились все профильные службы, уточнил Аксенов. Он призвал жителей доверять только проверенным источникам информации.

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По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, отселение жителей четырех сел уже началось. В своем Telegram-канале он написал, что их переместят ориентировочно на сутки. Он добавил, что власти организовали объезд участка трассы «Таврида» — автомобилистам не о чем волноваться, потому что дороги хорошие, а расстояния минимальные. Железнодорожное сообщение работает в штатном режиме, отметил Крючков.

«Крымский мост работает в режиме реверса, без изменений. Как два последних дня. Пункты пропуска на севере Крыма „Армянск“, „Джанкой“ и „Перекоп“ работают в обычном режиме», — добавил советник главы республики.

На полигоне в Кировском районе случился пожар. В связи с ЧП власти временно перекрыли участок трассы «Таврида» — с 118-го по 130-й километры.