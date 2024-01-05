Общество 05 января 2024, 16:40 Медаль «За освобождение Марьинки» учредят в ДНР Пушилин: в ДНР внесли закон об учреждении медали за освобождение Марьинки РИА «Новости»

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В Донецкой Народной Республике учредят медаль за освобождение населенного пункта Марьинка. Об этом на международной выставке-фестивале «Россия» в Москве сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня внесли на обсуждение законопроект об учреждении награды „Медаль за освобождение“. Считаю, что будет справедливо наградить всех ребят, кто имеет отношение к освобождению города», — заявил он.

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Министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путина о полном освобождении Марьинки от ВСУ. Глава государства отмечал, что причастным к взятию населенного пункта необходимо вручить государственные награды.

Позднее главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признал, что ВСУ оставили населенный пункт и отошли на территории к западу от него.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отмечал, что Марьинка являлась основным опорным пунктом огневых средств Украины, со стороны которого часто обстреливали Донецк.