Спецоперация 26 декабря 2023, 17:47 Залужный признал отступление украинских войск из Марьинки Главком Залужный: ВСУ отступили из Марьинки в ДНР РИА «Новости»

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Украинские войска отступили из Марьинки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на пресс-конференции, которую транслировали местные СМИ.

По его словам, ВСУ отошли от западных окраин населенного пункта. В некоторых местах украинские военные окопались в окрестностях города, в других — немного дальше, отметил Залужный. Он добавил, что Марьинки «больше нет».

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу накануне доложил президенту Владимиру Путину о том, что штурмовые отряды Южной группировки войск полностью освободили Марьинку, где располагался мощнейший укрепрайон ВСУ.

Путин выразил мнение, что участникам взятия Марьинки стоит вручить государственные награды. Он поручил Шойгу представить предложения по награждению особо отличившихся бойцов.