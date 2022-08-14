МЧС сообщило о стабилизации паводковой обстановки в Приамурье

Паводковая обстановка в Приамурье стабилизируется, но остается на круглосуточном контроле, сообщило МЧС России. Жителям при необходимости оказывают адресную помощь.

«Гребень Верхнеамурского и Верхнезейского паводка прошел участок в районе Благовещенска. Подтопленных жилых домов нет. При смещении гребня ниже по течению подтоплений жилых домов не прогнозируется», — рассказала пресс-служба ведомства.

За сутки в Зейском районе освободились от воды 44 приусадебных участка. Подтопленных жилых домов нет.

Большое количество осадков выпало в Амурской области в ночь на 6 августа, что привело к подтоплению жилых территорий. В городе Тынде смыло два моста: в одноименной реке поднялся уровень воды, произошел разлив ручья Шахтаум. Вода стала заходить в дома.

Из региона эвакуировали 190 человек. В Приамурье ввели режим ЧС.

На 12 августа в ликвидации последствий паводка были задействованы почти 450 человек и более 100 единиц техники.