Два моста смыло в городе Тында из-за ливней. Введен режим ЧС

В городе Тында смыло два моста, в результате оказался нарушен проезд между микрорайонами Таежный и Беленький, сообщили в Минтрансе Амурской области. В Тынде и Тындинском районе введен режим ЧС из-за ливней.

«По северу области прошли дожди с серьезными последствиями. На неделю вперед синоптики дают неблагоприятный прогноз, особенно по северной части области. Мы направили во все районы дорожных кураторов, работают мобильные бригады для оказания помощи автомобилистам», — сообщил министр транспорта Приамурья Александр Зеленин.

Он призвал жителей области воздержаться от поездок по трассам в темное время суток, особенно на отдаленных от населенных пунктов дорогах.

В министерстве подчеркнули, что у жителей микрорайона Таежный есть альтернативные маршруты для проезда. А вот микрорайон Беленький, где проживают 800 человек, оказался полностью отрезан. Для помощи населению направили спасателей.

Помимо этого,портное сообщение с населенным пунктом Ларба из-за повреждений на участке 70-й кило етр — 133--йй километр доро-йги Тында — Ларба.

«На всем участке дороги фиксируются переливы воды через проезжую часть и многочисленные размывы», — пояснили в Минтрансе.

После спада воды специалисты проведут обследование для оценки ущерба, будет принято решение по восстановлению разрушенного участка трассы.