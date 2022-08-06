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    06 августа 2022, 09:32

    Два моста смыло в городе Тында из-за ливней. Введен режим ЧС

    Минтранс Приамурья: в городе Тында смыло два моста, введен режим ЧС

    Ольга Назаркина

    В городе Тында смыло два моста, в результате оказался нарушен проезд между  микрорайонами Таежный и Беленький, сообщили в Минтрансе Амурской области. В Тынде и Тындинском районе введен режим ЧС из-за ливней.

    «По северу области прошли дожди с серьезными последствиями. На неделю вперед синоптики дают неблагоприятный прогноз, особенно по северной части области. Мы направили во все районы дорожных кураторов, работают мобильные бригады для оказания помощи автомобилистам», — сообщил министр транспорта Приамурья Александр Зеленин.

    Он призвал жителей области воздержаться от поездок по трассам в темное время суток, особенно на отдаленных от населенных пунктов дорогах.

    В министерстве подчеркнули, что у жителей микрорайона Таежный есть альтернативные маршруты для проезда. А вот микрорайон Беленький, где проживают 800 человек, оказался полностью отрезан. Для помощи населению направили спасателей.

    Помимо этого,портное сообщение с населенным пунктом Ларба из-за повреждений на участке 70-й кило етр — 133--йй километр доро-йги Тында — Ларба.

    «На всем участке дороги фиксируются переливы воды через проезжую часть и многочисленные размывы», — пояснили в Минтрансе.

    После спада воды специалисты проведут обследование для оценки ущерба, будет принято решение по восстановлению разрушенного участка трассы.