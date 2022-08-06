Жителей Тынды в Амурской области начали эвакуировать из-за подтопления

Жителей города Тында в Амурской области начали эвакуировать из-за подтопления. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, из-за сильных дождей, которые прошли 5 и 6 августа, в реке Тында поднялся уровень воды, произошел разлив ручья Шахтаум. Вода стала заходить в дома ночью.

В настоящее время в городе подтоплены четыре жилых дома и 20 придомовых территорий. Спасатели эвакуируют население. В МЧС уточнили, что шесть человек разместились у родственников. В Тынде также развернули пункт временного размещения.

Для оказания помощи жителям и мониторинга обстановки в зону подтопления направили аэромобильную группировку.

По данным РИА «Новости», в Тынде и Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС из-за ливней. В городе повреждено два моста, микрорайоны Таежный и Беленький отрезаны.