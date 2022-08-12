МЧС показало, как в Амурской области ликвидируют последствия паводков

В Амурской области ликвидируют последствия недавних паводков. По данным МЧС, в этом задействованы почти 450 человек и больше сотни единиц техники. Об этом рассказал ТАСС.

В ночь на 6 августа в Амурской области выпало большое количество осадков. Это привело к подтоплению жилых территорий. Вода до сих пор не ушла из 45 домов. Из региона эвакуировали 190 человек, но часть жителей осталась. МЧС показало, как спасатели помогают местному населению справиться с последствиями паводков.

На кадрах видно, как сотрудники ведомства спасают технику и мебель. Бытовые приборы поднимают на безопасную высоту. Предметы интерьера по возможности переносят на верхние этажи. Также сотрудники ведомства собирают данные от местных жителей в палаточных зонах.

Из-за сильных паводков в Приамурье ввели режим ЧС. С последствиями паводков борются почти 450 человек. Кроме того, спасатели задействовали 154 единицы техники, в том числе 11 плавсредств.

Ранее жителей Благовещенска предупредили о возможных подтоплениях в связи со смещением гребня паводка. Уровень воды достигнет опасных отметок 13–15 августа. Об этом сообщили «Известия».