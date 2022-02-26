МЧС отметило уменьшение потока беженцев из Донбасса

Количество беженцев из ДНР и ЛНР, прибывающих на территорию Ростовской области, значительно снизилось, отметил замминистра МЧС Анаолий Супруновский на заседании в правительстве региона. За сутки прибыли более 4,7 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик.

В Тульскую и Ростовскую область двумя поездами доставили 881 человека.

В субъектах РФ действуют 252 пункта временного размещения эвакуированных.

На пунктах пропуска в двух городках жизнеобеспечения МЧС людям продолжают оказывать финансовую помощь, а также проводить их медицинское освидетельствование и тестировать на коронавирус.

Психологи МЧС России помогли 4543 беженцам. На телефоны «горячих линий» главных управлений МЧС по регионам поступило 1711 обращений.

Вместе с Минцифры России МЧС организует выдачу беженцам сим-карт разных операторов. Звонить можно без роуминга.

В городах России продолжают активно собирать гуманитарную помощь для эвакуированных из ЛНР и ДНР. Присоединиться к сбору могут все желающие.

Ранее украинские беженцы «волны 2014 года» сравнили свой переезд с эвакуацией из Донбасса в 2022-м. По их словам, сейчас все организовано гораздо лучше. Тогда приходилось рассчитывать только на свои финансы, не получалось сразу устроиться в РФ на работу: у соискателей просили российские паспорта, которых у того потока в основном не было.