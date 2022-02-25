Россия примет еще почти 800 беженцев из ЛНР

Сегодня в Ростовскую область доставят еще 764 человек из Луганской народной республики. Об этом сообщили в пятницу на заседании оперативного штаба, которое провел врио главы МЧС России Александр Чуприян.

На заседании обсудили работу по приему и оказанию помощи беженцам из Донбасса. Сейчас в 15 регионах России находятся уже порядка 17,5 тысячи людей из ДНР и ЛНР. Для их пребывания в РФ развернуты 232 пункта размещения. Беженцев готовы принять еще в 49 регионах, где подготовили 678 пунктов вместимостью свыше 60 тысяч человек.

«Сегодня в Ростовскую область ожидается прибытие еще 764 человек из Луганской народной республики. В движении находится два железнодорожных состава, следующих в Орловскую и Тульскую области. Спланированы еще два поезда для возможной доставки людей в Калужскую и Новгородскую области», — сообщили на совещании.

На пунктах пропуска в двух городках жизнеобеспечения МЧС продолжают оказывать людям финансовую помощь, проводить медицинское освидетельствование и тестировать на коронавирус. Психологическую помощь оказали в 3,5 тысячи случаев. А на горячую линию поступило более 1300 звонков.

Работу по приему беженцев планируют завершить в выходные. Задействована группировка в составе более 8,2 тысячи специалистов и 2640 единиц техники.

Сегодня в Новосибирскую область приехала первая семья беженцев из ДНР, писал RT.