Матвиенко заявила, что к лету коронавирусные риски совсем исчезнут

В России уже к лету риски, связанные с коронавирусом, существенно снизятся или вовсе смогут исчезнуть. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«По всем прогнозам, к лету ковидные риски существенно снизятся или исчезнут совсем», — передал ТАСС ее слова.

В научном центре имени Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V», заявили, что в России уже привились 2,2 миллиона человек. Кроме того, 1,7 миллиона россиян сделали прививку повторно. В Московской области привились 152,6 тысячи человек. Вакцинация бесплатная, а для процедуры нужны только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали инновационный тест для экспресс-диагностики коронавируса. Общее время тестирования составит всего 1–1,5 часа.

Тест основан на технологии LAMP, которая позволяет выявлять возбудитель коронавируса быстро и эффективно. Все необходимые компоненты производятся в России, поэтому нет зависимости от импортных поставок. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что обязательное ношение масок могут отменить уже в 2021 году.