Россиянам назвали условие отмены масочного режима в этом году

Россияне смогут отказаться от ношения масок уже в этом году, если будут соблюдать меры профилактики распространения коронавируса. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Главное сейчас — не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски», — заявила Пшеничная РИА «Новости».

Эпидемическая ситуация, которая наблюдается в России в настоящий момент, продолжает внушать оптимизм, отметила специалист. В стране фиксируют устойчивое снижение заболеваемости COVID-19. Масштабная кампания по вакцинации способствует увеличению иммунной прослойки населения, добавила она. Когда 60-70% населения в России будут иметь иммунитет к коронавирусу, эпидемия прекратится, заключила специалист.

Мир может вернуться к нормальной жизни после пандемии к середине лета, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Представитель Кремля предрек улучшение ситуации в августе.