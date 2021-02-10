Более 2 млн россиян сделали прививку от коронавируса

В России прививку от коронавируса «Спутник V» сделали уже 2,2 миллиона человек. Обе дозы получили — 1,7 миллиона россиян. Об этом сообщили в научном центре имени Гамалеи.

«Около 2,2 миллиона россиян привиты от коронавируса. Обе дозы „Спутника V“ получили более 1,7 миллиона человек», — процитировало сообщение РИА ФАН.

В Подмосковье прививку от коронавируса сделали 152,6 тысячи человек. Вакцинация бесплатная. Записаться на процедуру можно через портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова отметила, что вакцинацию выполняют только при отсутствии противопоказаний. В область поступило уже 214 тысяч доз вакцины «Спутник V». Для процедуры потребуется паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Ранее стало известно, что специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали инновационный тест для экспресс-диагностики коронавируса. Общее время тестирования составит 1–1,5 часа. Тест основан на технологии LAMP, которая позволяет выявлять возбудитель коронавируса быстро и эффективно.