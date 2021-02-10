Роспотребнадзор разработал новый экспресс-тест на коронавирус

Специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый инновационный тест для экспресс-диагностики коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Благодаря новому набору реагентов для быстрого выявления коронавируса общее время тестирования составит 1-1,5 часа. Тест основан на технологии LAMP, которая позволяет выявлять возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 более быстро по сравнению с обычными тестами на основе ПЦР без каких-либо потерь в эффективности.

Все компоненты теста производятся на базе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, что позволяет не зависеть от импортных поставок. Тест адаптирован для использования на базе имеющейся в стране инфраструктуры диагностики. Он позволяет выявлять заболевание COVID-19 уже на ранней стадии. Экспресс-тест можно использовать в качестве основного на месте оказания помощи, что позволит усилить врачебный контроль, указали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что обязательное ношение масок могут отменить уже в 2021 году. Это будет возможно, если россияне продолжат соблюдать меры профилактики.