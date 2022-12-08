Общество 08 декабря 2022, 18:35 Мать Виктора Бута поблагодарила президента и МИД России за возвращение сына Мать Виктора Бута Раиса поблагодарила Путина и Лаврова за возвращение сына YouTube

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Мать Виктора Бута Раиса поблагодарила президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова за возвращение сына на родину. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24».

«Конечно, благодаря нашему президенту, я думаю, Владимиру Владимировичу Путину, я так благодарна. Низкий материнский поклон Министерству иностранных дел во главе с Лавровым Сергеем Викторовичем», — отметила женщина.

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Ранее МИД России получил поздравления с освобождением Бута. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, сообщения с поздравлениями прислали жители разных регионов РФ и других стран.

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Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина сообщила жене Бута о его возвращении.

Виктора Бута в ближайшее время пригласят на заседание комитета Государственной думы по международным делам.