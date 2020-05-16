Массовые проверки из-за невыплат врачам начались в России

СК начал массовую проверку в больницах регионов по невыплатам медикам, которые работают с коронавирусными больными. Основанием стали сообщения о нарушениях в СМИ и видеообращения самих медиков, опубликованные в интернете.

«Такие проверки организованы в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов», — сообщила пресс-служба ГУ СК РФ.

В рамках этих проверок следователи примут все необходимые меры, чтобы медицинские работники получили причитающиеся им деньги в полной мере в кратчайшие сроки. Сотрудники ведомства изучат финансовую документацию, которая касается порядка начисления выплат, и опросят всех, кто несет ответственность за расчет с медработниками.

Ранее в Сети появилось видео, на котором работники скорой помощи Армавира жалуются на отсутствие обещанных выплат за работу с зараженными 2019-nCoV. Минздрав Краснодарского края организовал проверку и выявил нарушения. Главного врача Армавирской городской больницы, в состав которой входит служба скорой медицинской помощи, уволят.

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам 11 мая поручил доплатить врачам из социальных учреждений за двухнедельную смену 40 тысяч рублей. В случае, если медики работают с коронавирусными больными, они должны получить по 60 тысяч рублей. Все медики должны были получить свои деньги до 15 мая.