Главврача армавирской больницы уволят из-за нарушений по выплатам медикам

Власти Краснодарского края решили уволить главного врача городской больницы Армавира. Сотрудники учреждения, которые работают с коронавирусными больными, не получили положенных им выплат.

«Принято решение об увольнении главного врача Армавирской городской больницы, в состав которой входит служба скорой медицинской помощи Армавира», — сообщила РБК заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Ранее глава региона Вениамин Кондратьев направил в медицинское учреждение комиссию из-за жалоб на нарушения по выплатам персоналу, который работает с больными COVID-19. Работа комиссии еще не завершилась, но нарушения уже выявлены.

«Каждому главврачу было рекомендовано провести встречи с коллективом, разъяснить порядок и сроки выплат, подробно ответить на все вопросы», — сообщили ранее в региональном Минздраве.

Ранее работники скорой помощи Армавира опубликовали в Сети видео, в котором пожаловались на отсутствие обещанных выплат за работу с зараженными 2019-nCoV.

15 мая президент России Владимир Путин на совещании по открытию медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19 жестко отчитал чиновников за «бюрократическую канитель» с выплатами медикам, которые работают с инфицированными.