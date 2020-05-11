Работники медучреждений получат выплаты до 60 тысяч рублей

Президент отметил, что работники социальных учреждений несут повышенную нагрузку из-за сложившейся ситуации с коронавирусом.

«В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля», — заявил Владимир Путин.

Президент особо подчеркнул, что деньги работники получат еще и за прошедший апрель.

Врачи из социальных учреждений могут рассчитывать на доплату за двухнедельную смену в размере 40 тысяч рублей. Если они работают непосредственно с зараженными коронавирусом пациентами, то сумма доплаты вырастет до 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала сумма доплаты составит 25 тысяч рублей. Для работающих с зараженными — 35 тысяч рублей. Для младшего персонала — 15 и 20 тысяч рублей. Для техперсонала — 10 и 15 тысяч рублей.

Ранее Владимир Путин объявил, что с 12 мая режим нерабочих дней завершится. Окончательное решение о снятии или ужесточении введенных мер примут губернаторы регионов. Президент призвал по возможности восстановить работу базовых отраслей экономики.