    11 мая 2020, 16:52

    Работники медучреждений получат выплаты до 60 тысяч рублей

    Анатолий Минкин

    Президент России Владимир Путин поручил установить доплату до 60 тысяч рублей всем сотрудникам социальных учреждений. Деньги на эти цели выделят из федерального бюджета. Об этом президент заявил в ходе обращения к гражданам.
    Работники медучреждений получат выплаты до 60 тысяч рублей

    Президент отметил, что работники социальных учреждений несут повышенную нагрузку из-за сложившейся ситуации с коронавирусом.

    «В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля», — заявил Владимир Путин.

    Президент особо подчеркнул, что деньги работники получат еще и за прошедший апрель.

    Врачи из социальных учреждений могут рассчитывать на доплату за двухнедельную смену в размере 40 тысяч рублей. Если они работают непосредственно с зараженными коронавирусом пациентами, то сумма доплаты вырастет до 60 тысяч рублей.

    Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала сумма доплаты составит 25 тысяч рублей. Для работающих с зараженными — 35 тысяч рублей. Для младшего персонала — 15 и 20 тысяч рублей. Для техперсонала — 10 и 15 тысяч рублей.

    Ранее Владимир Путин объявил, что с 12 мая режим нерабочих дней завершится. Окончательное решение о снятии или ужесточении введенных мер примут губернаторы регионов. Президент призвал по возможности восстановить работу базовых отраслей экономики.