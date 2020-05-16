Кубанский Минздрав пригрозил жесткими мерами за нарушения выплат врачам Армавира

Работники скорой помощи Армавира опубликовали в социальных сетях видео, в котором пожаловались на отсутствие обещанных выплат за работу с зараженными коронавирусом пациентами. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал от регионального Минздрава разобраться в ситуации. На место выехала специальная комиссия.

В пресс-службе администрации края заявили, что деньги до больниц довели вовремя. Сотрудники министерства проверят сроки расчета и выплат по каждому работнику скорой помощи.

Если специалисты обнаружат нарушения, то ответственным грозят жесткие меры, в том числе увольнение.

В Минздраве отметили, что зарплату медики получили 12 мая. До этого времени все деньги перевели в больницы, а главным врачам рассказали о методике выплат и попросили ответить на все вопросы персонала.

В ведомстве отметили, что дополнительные федеральные средства за работу с зараженными получают врачи и средний медицинский персонал. Начисления всем коллективам учреждений не предусмотрено. Однако из казны края специально выделили деньги для остальных категорий сотрудников, где лечат инфицированных пациентов, включая технический персонал.

Однако во время своего обращения 8 апреля президент России Владимир Путин заявил, что доплату получат все работники медицинских служб, которые работают с коронавирусными больными.

Врачам будут платить по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу — фельдшерам, медсестрам — 50 тысяч рублей, младшему персоналу — 25 тысяч. Врачам скорой помощи — 50 тысяч, медсестрам и водителям скорой — 25 тысяч рублей в месяц.

Между тем краевая прокуратура тоже начала собственную проверку. В частности, представители ведомства намерены встретиться с коллективом и руководством подстанции скорой помощи Армавира.

Доплаты медицинским работникам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами, потребовал обеспечить президент России Владимир Путин. Эти деньги не будут облагаться налогом.

В ряде регионов работники медицинских учреждений пожаловались, что денег они так и не получили.

В минувшую пятницу Владимир Путин заявил, что чиновники устроили бюрократическую канитель вместо того, чтобы просто выплатить деньги. Он пояснил, что не просил заниматься высчитыванием рабочих часов, а просто заплатить обещанное.

Вчера президент подписал указ, где потребовал в течение суток рассчитаться по федеральным доплатам медицинским работникам за апрель. Ответственными он назначил руководителей регионов.