Маски и перчатки начали продавать на всех станциях метро Москвы

Уже завтра, 12 мая, в Москве и области начнет действовать масочный режим. Жители столицы смогут купить средства защиты не только в аптеках, но и в метро. Продажу масок и перчаток запустили уже на всех станциях подземки.

«В рамках поручения мэра Москвы мы открыли точки продаж масок и перчаток на всех станциях метро: сейчас их 966. Это кассы, торговые павильоны и вендинговые аппараты», — сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что при учете касс пригородного сообщения, точек продажи средств защиты насчитывается около 1,5 тысячи. Маски и перчатки для пригородных касс предоставляет правительство города.

Масочный режим начнет действовать в московском регионе с 12 мая. Жители области будут обязаны носить в транспорте и общественных местах медицинские маски, а москвичи — маски и перчатки. За соблюдением правил будут следить сотрудники полиции и ГИБДД. Сначала нарушителям будут делать предупреждения, а затем в ход пойдут штрафы в размере четырех тысяч рублей.

Приобретение маски и перчаток избавит не только от штрафа, но и защитит от вируса. При этом стоит помнить, что не все виды масок эффективны для предотвращения заражения. Лучше выбирать медицинские маски или респираторы с клапанами.