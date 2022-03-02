Магазины техники Apple не открылись в Москве

Российский ритейлер re: Store, реализующий американскую технику производителя Apple, не открыл свои магазины в Москве в среду, 2 марта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Уточняется, что на дверях магазинов нет никаких объявлений, на сайте продавцов также отсутствует какая-либо информация.

В магазинах «М.Видео» около метро «Преображенская площадь» и ТЦ «Европейский» продукции Apple нет в наличии.

Ранее Apple в том числе закрыла возможность приобрести технику на своем официальном сайте для жителей России и ограничила работу сервиса Apple Pay.

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что Apple не отключит гаджеты у россиян. Также он заверил, что, несмотря на санкции, у России есть хорошие инструменты, чтобы построить новые экономические отношения.

Российские пользователи стримингового сервиса Netflix пожаловались, что не могут оплатить подписку с карт Сбербанка, Альфа-банка и «Тинькофф».