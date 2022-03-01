Российские пользователи пожаловались, что не могут оплатить подписку Netflix

Российские пользователи сервиса Netflix не могут оплатить подписку банковскими картами «Тинькофф», Альфа-Банка и Сбербанка. Об этом сообщил Telegram-канал Netflix Russia.

По словам корреспондента РИА «Новости», он также столкнулся с проблемами при оплате картами Сбербанка и «Тинькофф». Кроме того, редакторы vc.ru не смогли зарегистрировать подписку на Netflix с помощью карт «Тинькофф» и Альфа-Банка.

Авторы Telegram-канал Netflix Russia связали проблемы с оплатой с решением западных стран ввести санкции против нескольких российских банков.

«Текущие проблемы могут быть связаны с началом действия ограничений», — говорится в сообщении Netflix Russia.

Из-за проведения Россией военной операции на Украине США ввели новый пакет санкций. Под ограничения попали ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Их активы и долларовые счета были заблокированы, а Apple Pay и Google Pay для карт этих банков перестали работать.

США пообещали не блокировать деятельность «Сбера», однако транзакции будут отклонять, если они поступят в американскую юрисдикцию.

После объявления новых санкций «Сбер», ВТБ, «Открытие», Альфа-Банк и другие российские финансовые организации выпустили совместное заявление о поддержке клиентов. Они заявили, что обеспечивают бесперебойную работу своих структур на территории России. Обслуживание в них продолжается в штатном режиме.