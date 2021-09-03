Пограничники Дагестана заявили, что не задерживали лидера «Мужского государства»

Дагестанские пограничники сообщили, что не задерживали главу националистического движения «Мужское государство» Владислава Позднякова. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Может быть, азербайджанские пограничники задержали, но не мы», — сказали они агентству.

Ранее в Telegram-канале Позднякова появилась информация о том, что его задержали на границе с Азербайджаном. Публикацию разместил один из администраторов лидера нацдвижения. Никакие подробности при этом не сообщаются.

Ранее участники «Мужского государства» стали травить и направлять угрозы в адрес директора по маркетингу сети ресторанов «Тануки» Станислава Колоскова. Последний предположил, что причиной этому стал отказ «Тануки» извиниться за не понравившуюся Позднякову рекламную кампанию.

Сеть ресторанов попросила Роскомнадзор обратить внимание на деятельность «Мужского государства», а основателя Telegram Павла Дурова — заблокировать канал движения.

Кремль отметил, что правоохранители должны отреагировать, если в поведении сторонников «Мужского государства» есть что-либо противозаконное.