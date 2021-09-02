Лидера «Мужского государства» задержали на границе с Азербайджаном

На границе с Азербайджаном задержали лидера движения «Мужское государство» Владислава Позднякова. Информация об этом появилась в его Telegram-канале.

Пост разместил один из администраторов Позднякова, не предоставив каких-либо подробностей случившегося.

«Влада <…> сегодня задержали при пересечении азербайджанской границы», — написал он, пообещав размещать данные по мере их появления.

Ранее участники «Мужского государства» начали травлю с угрозами в адрес директора по маркетингу сети ресторанов «Тануки» Станислава Колоскова. Последний предположил, что причиной стал отказ «Тануки» извиниться за не понравившуюся Позднякову рекламную кампанию.

Ресторанная сеть попросила у Роскомнадзора обратить внимание на деятельность «Мужского государства», а у основателя Telegram Павла Дурова — заблокировать канал движения.

В Кремле указали на обязанность правоохранителей отреагировать, если в поведении сторонников «Мужского государства» есть что-либо противозаконное.