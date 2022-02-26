ЛДПР вновь опровергла информацию о тяжелом состоянии Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильное, сообщил «360» руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин. По его словам, данные об ухудшении здоровья политика «не соответствуют действительности».

Ранее источник Mash рассказал, что Жириновскому становится хуже, его ввели в состояние медикаментозной комы для полного перехода на ИВЛ. Источник добавил, что в последнее время Жириновский якобы с трудом дышал и говорил.

Ранее ЛДПР не раз опровергала данные источников об ухудшении состояния Жириновского. Тогда как те сообщали, что Жириновский перестал узнавать родных, в партии заявляли, что он чувствует себя хорошо и даже работает с документами и прессой, а также раздает поручения коллегам по телефону.

Только 22 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что лидеру партии стало гораздо лучше и он может вернуться в Госдуму уже в марте. На тот момент Владимир Жириновский оставался под наблюдением врачей.

Владимир Жириновский попал в Центральную клиническую больницу в начале февраля. Медики выявили у него COVID-19. При этом эксцентричный политик несколько раз заявлял, что с начала прививочной кампании он привился от коронавируса восемь раз. Врачи предположили, что именно частые прививки могли подорвать его здоровье.