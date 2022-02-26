Mash: Жириновского ввели в медикаментозную кому для перехода на ИВЛ

Медики ввели лидера ЛДПР Владимира Жириновского в состояние медикаментозной комы для полного перехода на ИВЛ, сообщил Mash. По данным источника, сейчас 75-летнего Жириновского перевели на аппарат жизнеобеспечения. А в последнее время здоровье политика ухудшалось, он с трудом дышал и говорил, что переставали работать легкие.

Ранее ЛДПР не раз опровергала данные источников об ухудшении состояния Жириновского. Пока те сообщали, что Жириновский перестал узнавать родных, в партии заявляли, что он чувствует себя хорошо и даже работает с документами и прессой, а также раздает поручения коллегам по телефону.

Только 22 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что лидеру партии стало гораздо лучше и он может вернуться в Госдуму уже в марте. На тот момент Владимир Жириновский оставался под наблюдением врачей.

Владимир Жириновский попал в Центральную клиническую больницу в начале февраля. Медики выявили у него COVID-19. При этом эксцентричный политик несколько раз заявлял, что с начала прививочной кампании он привился от коронавируса восемь раз. Врачи предположили, что именно частые прививки могли подорвать его здоровье.