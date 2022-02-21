ЛДПР опровергла информацию о тяжелом состоянии Жириновского

Владимир Жириновский хоть и постепенно, но идет на поправку, сообщили изданию РИА Новости в ЛДПР. В партии категорически опровергли сообщения о тяжелом состоянии 75-летнего политика.

Информация о том, что лидер ЛДПР сдал отрицательный тест на коронавирус, однако его здоровье все еще вызывает опасения, появилась в Mash. По их данным, у Жириновского двусторонний отит, анемия и степень поражения легких до 75% и ему может потребоваться переливание крови.

Владимир Жириновский лечился в Центральной клинической больнице с начала февраля. Врачи диагностировали у политика COVID-19. При этом Жириновский подчеркивал, что с начала прививочной кампании успел вакцинироваться от коронавируса семь раз. Врачи предположили, что именно частые прививки могли подорвать его здоровье.

Ранее данные СМИ и ЛДПР о состоянии политика уже противоречили друг другу. В то время как источники СМИ сообщали, что Жириновский перестал узнавать родных, в партии заявляли, что он чувствует себя хорошо и даже работает с документами и прессой, а также раздает поручения коллегам по телефону.