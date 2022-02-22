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    22 февраля 2022, 13:53

    Володин заявил, что Жириновский идет на поправку

    Глава ЛДПР в марте вернется на работу в Госдуму

    Анастасия Ектова

    Глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский идет на поправку. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин заявил, что Жириновский идет на поправку

    Глава ЛДПР чувствует себя намного лучше. Несмотря на это, он, как отметил Володин, по-прежнему остается под наблюдением врачей.

    «Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают», — написал ТАСС.

    Володин не исключил, что в ближайшее время Владимир Жириновский вернется в Госдуму. Согласно предварительной информации, это может произойти уже в марте.

    Владимир Жириновский в начале февраля попал в Центральную клиническую больницу. Медики выявили у него COVID-19. При этом эксцентричный политик несколько раз заявлял, что с начала прививочной кампании он привился от ковида восемь раз. Врачи предположили, что именно частые прививки могли подорвать его здоровье.