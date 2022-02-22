Володин заявил, что Жириновский идет на поправку

Глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский идет на поправку. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава ЛДПР чувствует себя намного лучше. Несмотря на это, он, как отметил Володин, по-прежнему остается под наблюдением врачей.

«Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают», — написал ТАСС.

Володин не исключил, что в ближайшее время Владимир Жириновский вернется в Госдуму. Согласно предварительной информации, это может произойти уже в марте.

Владимир Жириновский в начале февраля попал в Центральную клиническую больницу. Медики выявили у него COVID-19. При этом эксцентричный политик несколько раз заявлял, что с начала прививочной кампании он привился от ковида восемь раз. Врачи предположили, что именно частые прививки могли подорвать его здоровье.