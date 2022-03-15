Советник Зеленского назвал сроки подписания мирного соглашения с Россией

Украинская сторона может подписать мирное соглашение с Россией в течение пары недель. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По словам советника Зеленского, стороны придут к мирному соглашению максимум в начале мая. Достичь таких договоренностей Россия и Украина могут и в течение ближайших недель.

«Сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным <…> или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать», — сообщил Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина.

Россия и Украина 14 марта провели четвертый раунд переговоров. Обсуждение вопросов прошло в онлайн-формате. Как пояснил помощник президента России, глава делегации страны на переговорах с Украиной Владимир Мединский, переговоры по видеосвязи экономят время и средства. Он подчеркнул, что стороны обсуждают ситуацию каждый день без выходных. Предыдущие три раунда переговоров прошли в очном формате в Белоруссии.