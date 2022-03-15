Переговоры Россией продолжатся 16 марта, заявили на Украине

Российско-украинские переговоры продолжатся в среду, 16 марта. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал обсуждение вопросов очень сложным.

«Мы продолжим завтра. Очень сложный и жесткий переговорный процесс. Есть фундаментальные противоречия. Но, определенно, есть и возможность компромисса», — написал Подоляк в Twitter.

Он уточнил, что во время перерыва в переговорах рабочие подгруппы продолжат свою деятельность.

Очередной раунд переговоров Украины и России стартовал 15 марта. Делегациям организовали встречу в онлайн-формате. Как заявил представитель украинской стороны Игорь Жовква, предварительные результаты переговоров вызвали «умеренный оптимизм». Это он назвал большим прорывом. При этом Жовква подчеркнул, что окончательное решение будут принимать президенты двух стран.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинская делегация может подписать мирное соглашение с Россией в течение пары недель. Максимальным сроком он обозначил начало мая.