Зеленский назвал «более реалистичными» позиции делегаций Украины и РФ на переговорах

Позиции украинской и российской делегация в ходе переговоров по ситуации на Украине звучат уже реалистичнее. Такое мнение выразил украинский президент Владимир Зеленский.

«Каждому нужно работать на своем месте, в том числе нашим представителям в делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно, тяжело, но важно», — сказал Зеленский.

До этого три раунда российско-украинских переговоров прошли в формате личных встреч. Все они состоялись в Белоруссии. Четвертый раунд стартовал 14 марта в видеоформате. Украинская делегация сначала взяла техническую паузу и отложила переговоры до 15 марта. Представитель украинской стороны Игорь Жовква, предварительные результаты переговоров вызвали «умеренный оптимизм». Это он назвал большим прорывом.

16 марта переговоры продолжатся, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал обсуждение вопросов очень сложным. «Есть фундаментальные противоречия. Но, определенно, есть и возможность компромисса», — отметил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинская делегация может подписать мирное соглашение с Россией в течение пары недель. Максимальным сроком он обозначил начало мая.