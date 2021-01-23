«Теперь знаю все о человеческой подлости»: Кузнецова рассказала о живой цепи из детей на незаконной акции

«Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова», — рассказала она.

По подсчетам властей, несколько сотен жителей вышли на незаконные акции на Дальнем Востоке 23 января. Сначала участники собрались на центральной площади Владивостока, после прошлись колонной по главным улицам. Городские власти назвали предварительное число собравшихся. В несанкционированном митинге участвовали почти 300 человек, а в последовавшем шествии — около 500, включая участников митинга.

В Приморском крае никто не подавал заявок на проведение митингов 23 января на центральной площади Владивостока.

Ранее СК возбудил уголовное дело из-за вовлечения детей в участие в несанкционированных акциях через соцсети. Подобные действия рассматриваются по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий». Несовершеннолетних призывали выйти на улицы в TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте» и на YouTube. Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» и ТikТоk пресечь вовлечение детей в протесты. После этого социальные сети начали удалять призывы, писало агентство Ura.ru.