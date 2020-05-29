Кузнецова предложила следить за педофилами пожизненно

После освобождения из колоний и тюрем за педофилами необходимо установить пожизненный надзор. Кроме того, нужно вносить имена таких преступников в единый реестр, считает уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Решение вопросов о создании аналогичного интернет-ресурса в РФ, бессрочном („пожизненном“) административном надзоре <…> с использованием электронных следящих устройств („браслетов“) будут способствовать защите несовершеннолетних», — приводит РИА «Новости» доклад о деятельности детского омбудсмена.

Кузнецова добавила, что отслеживание педофилов поможет предотвратить не только посягательства на половую неприкосновенность детей, но и даст возможность избежать таких преступлений, как похищение несовершеннолетних. В документе отмечается, что в некоторых странах уже есть реестры с именами педофилов. Списки создали в Казахстане, США и Польше. В России необходимый законопроект обсуждала Госдума с 2016 года, но через два года его сняли с рассмотрения.

«Хотя создание общедоступных реестров или баз данных не является чем-то новым. Например, на сайте ФССП России размещена база должников по исполнительным производствам и любой желающий может получить сведения, введя лишь фамилию, имя, отчество интересующего его лица», — сказано в докладе.

Ранее Кузнецова заявила, что практически ничего не известно про детей, которых усыновили американские семьи. Данные фрагментарны, так как нет единой базы информации.