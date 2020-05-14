США выделит 60 тысяч долларов на курсы по «медиаграмотности» Казахстана

Основная цель проекта — «обеспечить граждан Казахстана инструментарием, необходимым для получения доступа ко всем видам медиаресурсов XXI века».

Жителей страны также научат обращаться с традиционными и социальными медиа и расскажут, как отличить настоящие новости от фейковых.

Подать заявку на участие в гранте могут учрежденные в США или Казахстане неправительственные и некоммерческие организации, а также образовательные институты, имеющие необходимый опыт.

Тот, кто выиграет тендер, должен помочь с подбором преподавателей, а также вести базы данных о выпускниках, разработка учебного плана, а также «размещение информации о деятельности в общей группе в Facebook».