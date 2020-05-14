США выделит 60 тысяч долларов на курсы по «медиаграмотности» Казахстана
Госдеп США намерен выделить 60 тысяч долларов для того, чтобы научить жителей Казахстана распознавать «фейковые» новости. Планируется создать открытые онлайн-курсы по «медиаграмотности». Об этом сообщил RT.
Основная цель проекта — «обеспечить граждан Казахстана инструментарием, необходимым для получения доступа ко всем видам медиаресурсов XXI века».
Жителей страны также научат обращаться с традиционными и социальными медиа и расскажут, как отличить настоящие новости от фейковых.
Подать заявку на участие в гранте могут учрежденные в США или Казахстане неправительственные и некоммерческие организации, а также образовательные институты, имеющие необходимый опыт.
Тот, кто выиграет тендер, должен помочь с подбором преподавателей, а также вести базы данных о выпускниках, разработка учебного плана, а также «размещение информации о деятельности в общей группе в Facebook».