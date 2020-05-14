    14 мая 2020, 09:22

    США выделит 60 тысяч долларов на курсы по «медиаграмотности» Казахстана

    Анастасия Кременчугская

    Госдеп США намерен выделить 60 тысяч долларов для того, чтобы научить жителей Казахстана распознавать «фейковые» новости. Планируется создать открытые онлайн-курсы по «медиаграмотности». Об этом сообщил RT.

    Основная цель проекта — «обеспечить граждан Казахстана инструментарием, необходимым для получения доступа ко всем видам медиаресурсов XXI века».

    Жителей страны также научат обращаться с традиционными и социальными медиа и расскажут, как отличить настоящие новости от фейковых.

    Подать заявку на участие в гранте могут учрежденные в США или Казахстане неправительственные и некоммерческие организации, а также образовательные институты, имеющие необходимый опыт.

    Тот, кто выиграет тендер, должен помочь с подбором преподавателей, а также вести базы данных о выпускниках, разработка учебного плана, а также «размещение информации о деятельности в общей группе в Facebook».