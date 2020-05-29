Кузнецова рассказала о нехватке информации об усыновленных российских детях в США

Американские семьи, которые усыновили детей из России, практически ничего не сообщают о них. По решению судов, приемные родители должны регулярно отчитываться о том, что происходит с детьми, однако информации нет.

«Предоставление информации о жизни этих детей имеет фрагментарный характер», — приводит РИА «Новости» текст доклада уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.

Она обратилась по вопросу контроля за условиями жизни и воспитания российских детей, усыновленных в США, к заместителю министра иностранных дел России Сергею Вершинину. Всего в Штатах живут более 15 тысяч усыновленных детей из России. Судьба многих из них неизвестна, хотя суды обязали приемных родителей и уполномоченные агентства предоставлять отчеты. Американская сторона этих условий не выполняет.

Кузнецова отметила, что нет единого банка данных усыновленных детей, и единственным способом узнать о них хоть что-то остается консульский доступ.

Накануне, 28 мая, стало известно, что Кузнецова родила седьмого ребенка. На свет появился пятый сын. В семье Кузнецовых уже воспитывают двух дочерей — Марию и Дарью и четырех сыновей — Ивана, Николая, Льва и Тимофея.