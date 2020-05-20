    20 мая 2020, 04:11

    Сообщения о штрафах и пени переведут в электронный вид

    Кирилл Фролов

    Все сообщения от госорганов, в том числе письма о штрафах и задолженностях, собираются перевести в электронный вид. Минкомсвязь подготовила законопроект, по которому уведомления будут приходить на портал госуслуг, сообщил «Коммерсант».

    После принятия документа все юридически значимые сообщения будут поступать в электронном виде, а при желании получателя и обычной почтой. Сейчас по умолчанию уведомления доставляет «Почта России». Отправка одного письма со штрафом от ГИБДД обходится в среднем в 50 рублей.

    За 2019 год россияне получили около 600 миллионов бумажных уведомлений, бюджету это обошлось в 22 миллиарда рублей. За нарушение правил дорожного движения Госавтоинспекция разослала 122 миллиона штрафных квитанций.

    В Минкомсвязи отмечают, что к концу 2019 года на портале госуслуг было зарегистрировано 100 миллионов человек. При принятии законопроекта гражданин, подавший, к примеру, заявку на получение социальной выплаты, получит электронные уведомления о том, как продвигается рассмотрение его вопроса.

    Кроме того, с помощью электронных уведомлений на госуслугах или в мобильном приложении планируется решить проблему с выездом за рубеж должников, не знающих о своей задолженности.