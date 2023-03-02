Происшествия 02 марта 2023, 15:16 Более 20 прилетов со стороны ВСУ зафиксировали в Курской области Губернатор Старовойт: более 20 прилетов со стороны ВСУ зафиксировали в Курской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем в четверг, 2 марта, продолжили обстреливать Курскую область. Всего зафиксировано более 20 прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«ВСУ продолжили обстреливать приграничные территории Курской области. Девять прилетов зафиксировано в районе села Троицкое Кореневского района», — написал он.

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По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. Старовойт сообщил еще об 11 прилетах, которые зарегистрировали около села Бегоща Рыльского района. Там тоже обошлось без пострадавших. Однако населенный пункт оказался без света, ремонтники уже начали работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее 2 марта Старовойт сообщил об атаке Вооруженных сил Украины на село Теткино. Один человек погиб, еще один — ранен. По уточненным данным, повреждения получили три автомобиля и восемь домов. Глава региона пообещал, что власти окажут необходимую помощь всем жителям.