Кураев спокойно отнесся к отлучению от службы в церкви

Семья — самое главное в жизни протодиакона Андрея Кураева. Сейчас он готовит сюрприз для своих внучек, поэтому новость о его отстранении от церковной службы оказалась на втором плане.

«Да, уже узнал. Я сейчас везу замечательного плюшевого медвежонка своим внучкам, как заказ, и это для меня гораздо более актуальнее и важнее», — прокомментировал ситуацию Кураев во время беседы с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл наложил временный запрет на служение Кураева. Основная причина: резкое высказывание протодиакона в адрес умершего настоятеля Богоявленского Елоховского кафедрального собора Москвы Александра Агейкина. Патриарх подчеркнул, что и ранее получал жалобы на Кураева.

Агейкин умер 21 апреля. Он заразился коронавирусом, однако о точной причине его смерти неизвестно. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион ранее подчеркнул, что работа священника связана с общением с людьми. Когда храмы еще не закрыли, вирус уже свирепствовал. Именно тогда Агейкин и заразился.

Всего в России коронавирус подхватили 99 399 человек. В Минздраве считают, что перелом ситуации с распространением 2019-nCoV произойдет на днях.