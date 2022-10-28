Общество 28 октября 2022, 16:48 Ксения Собчак не стала фигуранткой уголовного дела — СМИ РБК: журналистка Ксения Собчак не стала фигуранткой уголовного дела о вымогательстве РИА "Новости"

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Известная журналистка и блогер Ксения Собчак не стала фигуранткой уголовного дела о вымогательстве. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, написал РБК.

«К Собчак в настоящее время нет претензий, в деле о вымогательстве она ни при чем», — сообщил источник.

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В качестве основных фигурантов у правоохранителей проходят бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов, ранее арестованные правоохранительными органами по делу о вымогательстве в крупном размере у главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

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Ранее сообщалось, что Собчак также проходит подозреваемой по делу. На данный момент ее нет в России, журналистка несколько дней назад уехала в Белоруссию, откуда затем направилась в Литву.

Власти прибалтийской республики заявляли, что у них не было оснований не впускать Собчак, поскольку у нее есть паспорт Израиля, сообщал «Царьград».

Сама Собчак назвала все происходящее чушью и сочла задержание Суханова попыткой давления на редакцию.