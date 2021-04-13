Кровлю начали разбирать на здании сгоревшей больницы в Благовещенске

На здании сгоревшей больницы в Благовещенске рабочие начали разбирать кровлю. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что сделает все возможное, чтобы восстановить дореволюционное здание.

«13 апреля на здании кардиологической клиники в Благовещенске, пострадавшей от пожара, рабочие приступили к разбору кровли. Работы проводятся за счет средств федерального бюджета, под постоянным контролем инспекции по охране культурного наследия Амурской области», — сообщили на сайте правительства Амурской области.

Специалисты «Амургражданпроект» разрабатывают проект временной кровли, пока здание не реконструируют. По расчетам экспертов, консервация благовещенской больницы обойдется в пять миллионов рублей.

Временную кровлю и противоаварийные работы завершат в мае. В 2022 году власти Амурской области планируют начать реконструкцию исторического строения. В эксплуатацию здание введут не раньше конца следующего года.

В правительство заявили, что работы по оценке ущерба еще не завершены. По предварительным данным, пожаром уничтожена кровля, повреждены системы вентиляции и кондиционирования, частично залиты водой с сажей внутренние помещения. Сейчас специалисты обследуют чердачное помещение.