Здание пострадавшего в пожаре кардиоцентра Благовещенска реконструируют

Здание кардиоцентра Благовещенска, где сгорела крыша, законсервируют, а затем в нем пройдет реконструкция. Об этом заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он заметил, что здание клиники историческое. Поэтому сейчас надо его законсервировать. Ведь начнутся дожди, а крыша у клиники повреждена.

«Я также дал поручение о выделении средств из резервного фонда правительства о проведении экстренных работ по консервации здания, а также о подготовке проектной документации с последующей комплексной реконструкцией данного объекта», — рассказал губернатор по итогам экстренного совещания после пожара. Его процитировало РИА «Новости».

Пожар в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии в Благовещенске произошел днем 2 апреля. Огонь распространился на площади в 1600 квадратных метров. Пациентов и большую часть медперсонала эвакуировали.

Восемь врачей в момент ЧП проводили операцию, поэтому вместе с больным остались там. В итоге все прошло успешно. Пожар потушили через несколько часов. Пострадавших нет. Медиков, проводивших операцию, наградят.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Как уточнили в ГУ МЧС по Амурской области, здание клиники построили еще до революции — в 1908 году.