Общество 28 августа 2023, 13:28 Кремль заявил, что похороны Пригожина пока не назначили Пресс-секретарь Песков: решения о похоронах Евгения Пригожина пока нет РИА «Новости»

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Решение о похоронах бизнесмена, главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина примут его родственники. Пока дату не назначили, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал RT.

«Пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу сказать. Наверняка как только будет принято решение, оно будет обнародовано», — заявил официальный представитель Кремля.

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В первую очередь, по словам Пескова, проведение погребения зависит от родственников усопшего. Он отказался комментировать возможное участие президента России Владимира Путина в панихиде, так как дату и место еще не утвердили.

Евгений Пригожин погиб 23 августа в авиакатастрофе в Тверской области. Самолет с семью пассажирами и тремя членами экипажа потерпел крушение. Останки бизнесмена опознали по результатам экспертизы.

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил причастность своих спецслужб к его гибели. Владимир Путин заявил, что расследование проведут в полном объеме и доведут дело до конца.