Власть 24 августа 2023, 19:18 Расследование авиакатастрофы с упавшим под Тверью самолетом доведут до конца — Путин Президент Путин: СК России начал расследование катастрофы с самолетом Пригожина unsplash.com

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Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы с самолетом, рухнувшим в Тверской области 23 августа. Дело доведут до конца, заверил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Специалисты уже проводят экспертизы. Для получения результатов необходимо время, добавил российский лидер. Расследование будет проведено в полном объеме и доведено до конца, подчеркнул Путин.

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«Сейчас проводятся экспертизы: технические экспертизы, генетические. На это нужно какое-то время», — отметил он.

Глава государства также выразил соболезнования семьям тех, кто погиб в авиакатастрофе. Первичные данные говорят о том, что на борту находились сотрудники ЧВК «Вагнер», добавил президент.

Самолет с Евгением Пригожиным потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа. Расследование поручили следователю СК России по особо важным делам Ивану Сибуле.