Важное 27 августа 2023, 13:39 СК подтвердил гибель Пригожина при крушении самолета в Тверской области СК: экспертизы установили личность всех 10 погибших в самолете Пригожина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Молекулярно-генетические экспертизы помогли установить личности всех 10 погибших в самолете с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, рухнувшем в Тверской области. По данным пресс-службы СК России, они соответствуют заявленному в полетном листе списку.

Проведение экспертиз в рамках уголовного дела о крушении самолета завершилось, сообщила руководитель управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко.

Реклама

В списке из семи пассажиров числились сам Пригожин, его правая рука в ЧВК Дмитрий Уткин и другие доверенные лица. Также на борту находились трое членов экипажа.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что факт гибели Евгения Пригожина могут окончательно подтвердить только экспертизы.

Крушение бизнес-джета, летевшего из Санкт-Петербурга в Москву, произошло вечером 23 августа. По факту катастрофы возбудили уголовное дело. Следователи изъяли бортовые самописцы и приступили к изучению документов, которые могут иметь значение для установления обстоятельств происшествия.