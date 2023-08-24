Мир 24 августа 2023, 18:11 Зеленский заявил о непричастности Украины к крушению самолета Пригожина Президент Зеленский: Украина не имеет отношения к падению самолета Пригожина РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не причастен к катастрофе с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Его слова привело украинское агентство УНИАН.

«Мы не имеем к этому отношения», — сказал Зеленский.

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На борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ), разбившегося 23 августа в Тверской области, находились 10 человек, в том числе семь пассажиров. Одним из них был известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, ему и принадлежал самолет, остальные — доверенные предпринимателя.

Предположительно, в отсек шасси заложили взрывчатку. Расследование ведет следователь СК России по особо важным делам Иван Сибула. Тела погибших при крушении самолета Пригожина доставили в морг на судмедэкспертизу.

Стало известно, что экипаж передавал данные с 17:46, к 18:10 поднялся более чем на восемь километров, а падать начал через девять минут. Ранее появилось видео с уцелевшими частями самолета. Обломок хвоста бизнес-джета нашли в трех с половиной километрах от места падения.